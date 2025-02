Oasport.it - Scherma, sedici fiorettisti azzurri qualificati per il tabellone principale a Torino

Seconda giornata al Trofeo Inalpi 2025 a. Un sabato dedicato completamente alle qualificazioni maschili nella gara che vale per il Grand Prix di fioretto. Dopo l’ottima prestazione al femminile, anche gli uomini hanno risposto presenti, con benper il. Erano già certi della qualificazione Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo una fase a gironi perfetta con sei vittorie in altrettanti assalti per Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Giulio Lombardi, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni e Mattia De Cristofaro.Hanno dovuto superare gli assalti preliminari invece Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Damiano Di Veroli, Damiano Rosatelli ed Edoardo Luperi.