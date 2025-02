Oasport.it - Scherma, Rossella Fiamingo torna sul podio in Coppa del Mondo a Barcellona. Novità Paulis!

Ad un passo dalla finale. Arrivano due terzi posti per l’Italia da, città catalana che sta ospitando questo weekend il quarto appuntamento valido per ladel2024-2025 di, disciplina spada femminile.e Lucreziasi sono infatti fermate in semifinale, al termine di un ottimo percorso che purtroppo non si è concretizzato in un ultimo atto a tinte tricolore.Due atlete, due strade differenti. La veterana siciliana ha infatti incasellato il decimoin una tappa della rassegna itinerante, mentre per la ventunenne si tratta della seconda top 3 consecutiva dopo l’ottimo piazzamento sul gradino più basso di Doha.Il cammino diè cominciato con la vittoria per 15-9 ai danni della polacca Klughardt, incontro che ha preceduto il davvero avvincente turno successivo, in cui la spadista ha avuto la meglio sulla competitiva francese Diane Von Keenbrock all’ultima stoccata, chiudendo i giochi per 14-13.