Scarico illecito di acque reflue industriali: 60enne denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino e Castel Baronia in sinergia con i Carabinieri delle locali Stazioni nell’ambito di attività di controllo degli opifici sulla corretta gestione dei rifiuti, denunciavano un imprenditore resosi responsabile didi.Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, in qualità di titolare di un opificio, depositava sul piazzale attiguo all’attività, rifiuti speciali non pericolosi privi di idonea copertura atta ad impedire il contatto degli stessi con gli agenti atmosferici. Inoltre, i rifiuti venivano inondati dalleprodotte dall’attività industriale per poi essere convogliate, in assenza di vasca di prefiltraggio e di disoleazione, nella pubblica fognatura.