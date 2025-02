Dayitalianews.com - SCANDICCI – VERO VOLLEY: SEMIFINALE DI COPPA ITALIA IN DIRETTA

Oggi andranno in scena le due semifinali difemminile.Le primavedrà scendere in campo Conegliano vs Novara alle ore 15:30, mentre la secondavedrà scendere in campovsattualmente occupa il 3° posto in classifica in virtù di 16 vittorie, 5 sconfitte e 48 punti in classifica.attualmente occupa il 2° posto in classifica in virtù di 17 vittorie, 4 sconfitte e 50 punti in classifica.Entrambe le squadre ogni anno si trovano ai piani alti della classifica in quanto vantano società ben organizzate e un roster di altissimo livello.Negli ultimi 5 scontri diretti,è riuscita ad avere la meglio 3 volte, soprattutto nelle ultime 3 partite.Attenzione però, l’ultima sconfitta cheha rimediato in campionato contro Vallefoglia ha destato particolare preoccupazione in vista di questa delicatissima