Oasport.it - Scandicci-Milano oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Si disputa domani e domenica all’Unipol Arena di Bologna la final four didie definire incerta la secondaè poco per far capire quanto si equivalgano la Numiae la Savino del Bene, che si daranno battaglia per conquistare un posto nella finale di domenica, a partire dalle 18.00. In campionato c’è stato appena il sorpasso al secondo posto conche ha scavalcatodopo una lunga rincorsa. Le due squadre, che non hanno mai vinto laprima d’ora, arrivano a questa finale con stati d’animo opposti.Da una parte c’è una Numiabaldanzosa che spera di aver definitivamente superato una prima parte di stagione oggettivamente complicata, caratterizzata dalle tante assenze, Paola Egonu ed Elena Pietrini su tutte.