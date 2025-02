Trentotoday.it - Sborsa 3.200 euro per un appartamento (che non esiste) nelle Dolomiti

Leggi su Trentotoday.it

Brutta disavventura per un turista polacco in vacanza a Sesto, in Alto Adige. Volendo prolungare le proprie vacanze tra lealtoatesine, l’uomo ha pensato di prenotare tramite un sito dedicato (rivelatosi poi fittizio) una San Vigilio di Marebbe versando 3.200. Ma.