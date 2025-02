Savino Del Bene Scandicci focus sulla Coppa Italia | c’è la final four

Leggi su Corrieretoscano.it

– Si ferma il campionato di A1 femminile per lasciare spazio alla. Si accendono i riflettoridi2025, in programma per questo weekend all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. LaDelVolley si è guadagnata l’accesso alla sua secondaconsecutiva, la quinta della sua storia, grazie alla vittoria in quattro set ai danni della Volley Bergamo, trascinata dalla solita Antropova (25) e Carol (16, di cui 5 muri).Herbots e compagne, per accedere allae dellanazionale, dovranno affrontare la Numia Vero Volley Milano, in quello che sarà il remake della semie della scorsa edizione. L’altra semie vedrà invece contrapposte la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha sconfitto nei quarti die la Megabox Ond.