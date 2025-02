Sport.quotidiano.net - Sarzana, serata europea. In Ws Cup c’è il Riba D’Ave

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torna il sapore delle sfide europee al ‘PalaTori’ dove questa sera l’Hockeyaffronta i portoghesi delnel secondo turno di WS Europe Cup. Una partita importante per il passaggio del turno alla final four del 29 e 30 Marzo. Dopo l’ottima prova negli ottavi (doppia vittoria sugli svizzeri dell’Uttigen) i rossoneri dovranno affrontare la formazione portoghese, che negli ottavi ha perso l’andata contro gli spagnoli del Caldes 5-3, ma nel ritorno haltato il risultato vincendo 6-1. La città è in fibrillazione e si attende un “PalaTori” gremito in ogni ordine di posto. "Ild’ Ave è una ’signora squadra’ – dice il presidente Maurizio Corona – che gioca nel campionato più competitivo del mondo: rapidità e tiri dalla distanza sono la loro arma migliore. Dobbiamo giocare con la massima fiducia in noi stessi e la consapevolezza che la qualificazione probabilmente si deciderà in Portogallo".