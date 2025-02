Lapresse.it - Sanzioni alla Cpi, 79 Paesi contro Trump ma l’Italia non firma

Leggi su Lapresse.it

“La Corte penale internazionale (Cpi) garantisce l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo. Deve poter proseguire liberamente la lottal’impunità globale“. È una risposta secca quella che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha datodecisione di Donalddi imporreCorte dell’Aja. Un commento che arriva a stretto giro da quello del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che giovedìluce delle misure dila Corte ha deciso di incontrarne la presidente Tomoko Akane. “Sanzionare la CPI minaccia l’indipendenza della Corte e mina il sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso”, ha poi tuonato al termine dell’in, dove non si sarebbe parlato del caso italiano legato al rilascio del torturatore libico Almasri.