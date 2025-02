Ilrestodelcarlino.it - Santa Apollonia: da oggi l’Isola diventa un borgo magico

dei Platani si trasforma inal via la Fiera di, all’insegna della tradizione e dell’identità, con la nuova firma della Eventi l’Accento. L’inaugurazione ufficiale alle 10 di fronte alla Biblioteca. Apriranno i battenti anche tutti gli stand e le aree fieristiche. Tra le principali attrazioni, spicca la tradizionale Osteria d’la Pulogna in piazza Don Minzoni, gestita dalle locali associazioni Banca del Tempo e Pro Loco Bellaria Igea Marina insieme agli Scout: sotto un grande tendone, accoglierà i visitatori dalle 12 alle 21 siache domani, proponendo le tipiche ricette del territorio. Area street food anche in piazza Matteotti, dove dalle 17 alle 22 dei due giorni si svolgerà il ‘Flottageddon per Sant’’, con dj set, toro meccanico, giochi e delizie per tutti i palati.