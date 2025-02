Gossipnews.tv - Sanremo: Rose Villain Spara a Zero su Giorgia Meloni!

Leggi su Gossipnews.tv

Alla vigilia disi scaglia contro. Dichiarazioni forti che hanno acceso il dibattito. Ecco che cosa è successo!A pochi giorni dall’inizio del Festival di, la cantanteaccende il dibattito con dichiarazioni forti sue i diritti femminili.Il Festival diè alle porte e, tra gli artisti in gara, ci sarà anche, nome d’arte di Rosa Luini, che si presenterà con il brano Fuorilegge. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, la cantante ha parlato della sua musica, del suo impegno per i diritti delle donne e non ha risparmiato critiche alla premiersi è detta convinta che una figura politica di spicco potrebbe fare molto di più per la causa femminile: “Penso che una donna al potere abbia una grande responsabilità.