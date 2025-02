Lettera43.it - Sanremo, Masini smentisce Conti: «Io e Fedez non abbiamo modificato le parole di ‘Bella stronza’»

Carlo, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, in vista diha dichiarato chee il suo ‘ospite’ all’Ariston Marcocanteranno una cover di Bella stronza con un testo «adattato alla sensibilità odierna». Ebbe, il cantautore toscano, che aveva parlato con i fan di «versione rivisitata», su Instagram ha smentito il presentatore e conduttore artistico del Festival: «La cover di Bella stronza che io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata». Casomai, ha spiegato, sono state fatte delle aggiunte: «semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza neanche averlo ascoltato».