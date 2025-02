Movieplayer.it - Sanremo 2025, Marco Masini smentisce Carlo Conti su Bella stronza: "Io e Fedez non l'abbiamo modificata"

Leggi su Movieplayer.it

Clamorosa smentita del cantante fiorentino, che non conferma le parole del conduttore sulla discussa canzone. Si arricchisce di una nuova puntata la narrazione costruita intorno alla celebre canzone di, che il cantante riproporrà sul palco dell'Ariston nel corso della settimana sanremese in un duetto con. Nel corso di un incontro con i fan,aveva anticipato che la canzone sarebbe stata riproposta ma in una versione rivisitata e, ospite alla trasmissione di Bruno Vespa 5 Minuti, aveva informato il pubblico che il duo aveva adattato la canzone alla sensibilità odierna. La smentita diTuttavia, il cantante fiorentino ha smentito che la canzone che verrà cantata a .