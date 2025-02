Quotidiano.net - Sanremo 2025: i duetti e le cover della quarta serata

, 8 febbraio– C’è grande attesa per i brani ancora (per poco) inediti dima, bisogna ammetterlo, da qualche anno a questa parte un appuntamento imperdibile per gli estimatori del Festival è ladellee dei. Lo è per diverse ragioni: tanto per cominciare le canzoni che si eseguono nella puntata in questione sono ampiamente note al pubblico che si diverte ad ascoltarle da casa o in sala e poi, cosa non meno importante, i concorrenti in gara sono spesso accompagnati da colleghi celebri. Non è così scontato vedere due (o più) artisti esibirsi insieme, per cui lain questione diventa particolarmente magica. C’è anche da dire, però, che la puntata dedicata allepuò essere parecchio insidiosa: quando si esegue un brano già portato al successo da qualcun altro, infatti, si può creare un capolavoro e realizzare un momento artisticamente bellissimo o combinare un assoluto disastro.