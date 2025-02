Cinemaserietv.it - Sanremo 2025: Frassica riporta il Bravo Presentatore di Indietro Tutta all’Ariston?

Ninoha parlato alla stampa del suo ruolo di co-conduttore a, nella seconda serata del Festival e dalle sue dichiarazioni ha fatto capire che potrebbe rispolverare ildi, storico programma di Renzo Arbore che negli anni ’80 ebbe un successo enorme.ComeAdnkronos infatti,ha chiarito che non farà monologhi drammatici né personaggi, né sketch e che punta a far divertire, ma ha anche dichiarato:“Io nascoquindi era logico che prima o poi mi chiamassero a presentare. È la consacrazione del, che si prende il palco dell’Ariston”Poi ha aggiunto:“Non faccio personaggi, non faccio monologhi, non faccio sketch. Non ci saranno i leoni e le tigri e non mi esibisco al trapezio. Dirò le cose a modo mio”.