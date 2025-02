Temporeale.info - Sanremo 2025, Annalisa da non credere: mai vista una cosa del genere

Leggi su Temporeale.info

Non si è maiunadelal Festival died è successo proprio in questa edizione:può davvero scrivere la storia Martedì 11 febbraio inizierà la settimana più attesa della musica italiana, quella del Festival di, che vedrà sul palco del teatro Ariston 29 cantanti che si sfideranno . L'articoloda non: maiunadelTemporeale Quotidiano.