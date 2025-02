.com - Sanremo 2025, al via il PrimaFestival con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi

Al via questa sera il, cresce l’attesa per l’inizio di, alla conduzioneDa sabato 8 febbraio,torna per la sua nona edizione su Rai 1, portando il pubblico verso il Festival dicon un mix unico di spettacolo e intrattenimento., condurranno la striscia quotidiana dalla glass box situata proprio davanti al Teatro Ariston. Ad affiancarli in esterna, la giovane Mariasole Pollio, pronta a raccontare il Festival con uno sguardo innovativo e vivace e tanta energia. Ma c’è di più: la comicità pungente e moderna de I Sansoni – il duo siciliano formato da Fabrizio e Federico – promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival.Ogni sera, subito dopo il Tg1 delle 20,offrirà un racconto esclusivo e singolare: dal glamour del red carpet, al clima di fermento dietro le quinte, fino alle tendenze social che infiammano la settimana più attesa della musica italiana.