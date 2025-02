Romadailynews.it - Sanita’: Fp Cgil-Uil Fpl Roma e Lazio, presidente Rocca eroghi indennita’ pronto soccorso

La Regione, “senza alcuna giustificazione di merito, ha deciso di sospendere l’erogazione dellediprevista dall’attuale normativa. Un atto in netto contrasto con le dichiarazioni pubbliche del, in cui ha sottolineato la necessita’ di aumentare i salari del personale del servizio sanitario pubblico, adeguandoli al costo della vita e valorizzandone le professionalita’, e, soprattutto, in contrasto con l’accordo sottoscritto l 16 dicembre scorso tra la Regionee tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, alcune delle quali, oggi, sembra che abbiano firmato a loro insaputa per puro interesse di bottega”.Lo dichiarano in una nota la Fpe la Uil Fpl die del.“E’ inaccettabile che, da un lato – proseguono i sindacati – si riconosca l’importanza di migliorare le condizioni lavorative dei nostri operatori sanitari, e dall’altro, si blocchi un giusto riconoscimento economico per forzare le lavoratrici e i lavoratori ad accettare che venga sottoscritto un rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro vergognoso, in cui gli stipendi perderanno oltre il 10 per cento del loro potere d’acquisto”.