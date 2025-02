Sport.quotidiano.net - Sangio, focus sul risultato

SAN GIOVANNILavannese prepara la gara con la Fezzanese che si giocherà domani, alle 14:30, sul neutro di Seravezza, causa l’indisponibilità – ormai dall’inizio di stagione – dello stadio di Sarzana cui è solita giocare la compagine spezzina le sue gare interne di campionato. Il morale nel Marzocco è sicuramente alto, i sette punti conquistati nelle ultime tre partite hanno ridato nuova linfa alla classifica e aumentato l’autostima di Nannini e compagni, che si apprestano a vivere un mese di febbraio decisivo per quel che concerne l’obiettivo della permanenza in categoria. Venendo, però, nello specifico alla gara che sarà giocata in terra versiliese saranno sicuramente due le assenze che conterà Marco Bonura: non ci saranno, infatti, l’attaccante Bocci, alle prese con una fastidiosa pubalgia che potrebbe anche fargli saltare la prossima partita di campionato, e il centrocampista Cenci che, complice una botta rimediata a Trestina, non potrà essere a disposizione del tecnico che confida, al tempo stesso, di poter avere appieno l’altro centrocampista Foresta che nel corso di questa settimana non si è allenato moltissimo.