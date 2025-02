Udine20.it - San Vito Jazz a marzo a San Vito al Tagliamento

Leggi su Udine20.it

Il programma del festival – sabato 1. marzo The Leaping Fish Trio: Trees. The Music of Lou Reed sabato 15 marzo Quintetto Ghirardini venerdì 21 marzo Aruàn Ortiz: Cub(an)ism sabato 29 marzo Mauro Ottolini con Vanessa Tagliabue Yorke e Strings 4et: Nada mas fuerte – e alcune foto dei musicisti in scena a San25.– La Sala Kugy della sede udinese della Regione Friuli Venezia Giulia di Udine ha ospitato la presentazione dell’edizione 19 di San, il festival diretto da Flavio Massarutto che si terrà a Sanalnel mese di marzo. Oltre al direttore artistico, sono intervenuti all’incontro anche l’Assessore alla Vitalità del Comune di Sanal, Andrea Bruscia,il Presidente dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Pitton eil Direttore dell’ERT, Alberto Bevilacqua.