Iltempo.it - San Valentino di lusso: polemiche sui costi per la serata nella villa di Crisanti

Sansi avvicina e, come ogni anno, le coppie sono alla ricerca di esperienze uniche per celebrare il proprio amore. Oltre alle tradizionali cene a lume di candela, fughe romantiche e regali preziosi, c'è chi desidera un'occasione davvero speciale. Una proposta esclusiva arriva daPriuli, una storica residenza situata adel Ferro, in Val Liona (Vicenza), di proprietà del microbiologo e politico Andreae di sua moglie, la professoressa Nicoletta Catteruccia. Per ladel 14 febbraio, la coppia di scienziati ha deciso di aprire le porte della dimora a due innamorati che potranno godere di un soggiorno da sogno. Il pacchetto "SanLuxury Edition" offre non solo il pernottamento, ma anche una cena esclusiva preparata dallo chef Enrico Zannelli.