San Valentino con i bambini | idee creative per una giornata speciale in famiglia

Trascorrere Sancon ipuò essere una sfida dal punto di vista organizzativo (non è semplice trovarestimolanti), ma al tempo stesso ci permette di rifuggire dagli stereotipi sul tema. Uno su tutti: l’arrivo dei figli spegne l’emozione di un amore fresco. Certo, a qualcuno sarà capitato anche, ma non è una regola e soprattutto per chi ha desiderato di diventare genitori o co-genitori, può trattarsi di un incremento numerico di quell’amore che si è provato la prima volta che ci si è detti innamorati del partner.Un viaggio per tuttiUn’idea interessante consiste nel programmare una gita fuori porta che possa essere di gradimento per tutti. Non pensate quindi solo a divertimenti da adulti o riferimenti culturali che inon possono ancora capire, ma scegliete attività che tutti possano godersi: un parco a tema, una meta sciistica, mercatini di Barbie e Lego, oppure musei interattivi o mostre che arrivino facilmente ai più piccoli (la pop art o artisti come Henri Matisse possiedono qualcosa che cattura l’attenzione di bimbi e bimbe).