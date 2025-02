Internews24.com - San Siro scatena i dubbi di Inter e Milan: nerazzurri e rossoneri allo scontro con il Comune. Ecco perché

di RedazioneIl nuovo Sancrea ancora tensioni:prontecon il, idiSansta creando altri grattacapi per. Come sottolinea il Corriere, hanno fissato come data di consegna il 20 marzo, ma ci sono dettagli che rendono la vicenda più complessa: tra le due società ci sarebbero visioni differenti sia sul progetto sia sulla gestione successivastadio.LA FRETTA – I club chiedono tempo, Palazzo Marino dice no. Per ildio questa tempistica è troppo lunga e per questo si chiede di anticipare la presentazione entro la fine di febbraio. Il timore infatti è che eventuali ritardi possano compromettere l’o iter, che deve concludersi con la vendita entro l’estate o, al più tardi, a settembre, prima che a ottobre scatti il vincolo sul secondo anello.