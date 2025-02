Ilrestodelcarlino.it - San Lazzaro, urtato dal treno e sbalzato: in ospedale un 50enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San(Bologna), 8 febbraio 2025 –da un, che lo ha colpito, di striscio, e scaraventato lungo la scarpata. Un uomo di una cinquantina d’anni, che si era allontanato negli scorsi giorni dalla sua abitazione, è stato trovato nel pomeriggio, intorno alle 17,45 nei pressi dei binari lungo la ferrovia a San. L’uomo, che era in stato di semincoscienza e aveva delle ferite, è stato subito soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato inin codice di media gravità. Adesso la Polfer sta facendo accertamenti per capire cosa sia accaduto: se si sia trattato di un gesto volontario o se l’uomo sia stato travolto mentre camminava lungo i binari. Resta da capire, e per questo la polizia sta analizzando i video della sorveglianza, quale convoglio lo abbia investito.