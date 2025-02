Ilrestodelcarlino.it - San Lazzaro, rapinano un coetaneo vicino a scuola. Due minorenni denunciati

Sandi Savena (Bologna), 8 febbraio 2025 – Hanno portato via 50 euro a un lorodopo averlo minacciato. E ora dovranno rispondere di rapina in concorso. Due adolescenti sono statidai carabinieri di San. Aumento dei controlli dopo episodi di violenza Dopo gli episodi di violenza dell’ultimo periodo nei luoghi abitualmente frequentati da giovani adolescenti ea un istituto scolastico del centro, principalmente in concomitanza con l’uscita degli studenti dalle lezioni, i militari dell’Arma hanno infatti intensificato i controlli al fine contrastare tale fenomeno. Le indagini dei carabinieri e la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza comunale hanno così permesso di individuare un gruppo di giovani che era solito arrivare in paese a bordo di autobus di linea, scendere alla fermata di piazza Bracci e dirigersi nelparco 2 Agosto e dalle parti dell’istituto scolastico.