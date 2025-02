Lanazione.it - San Giovanni Valdarno commemora la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione

Arezzo, 8 febbraio 2025 – 80esima manifestazione nazionale, Sanladeiper ladiMercoledì 12 febbraio appuntamento alle 9 al cinema teatro Masaccio con la partecipazione degli studenti degli istituti superiori e la presentazione dei lavori di ricerca. Poi dalle 11,45 la sfilata del corteo lungo via Roma e la deposizione della corona ai caduti al sacrario di Palazzo d’Arnolfo. Il 7 febbraio 1945, da Sanpartirono 105 giovani partigiani che si arruolarononell'esercito italiano ricostituito, entrando nella brigata Friuli per combattere sul fronte del Senio contro l'occupazione nazifascista. Pur avendo la possibilità di restare nei paesi già liberati, dove avevano finalmente potuto assaporare la fine della dittatura e della, decisero di proseguire la lotta oltre la linea Gotica, per contribuire a portare la stessa speranza dianche ai fratelli delle regioni del Nord Italia.