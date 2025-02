Cataniatoday.it - San Giovanni la Punta, spaccata sventata dai carabinieri del Radiomobile di Gravina

Leggi su Cataniatoday.it

didi Catania hanno sventato un furto conai danni di un centro scommesse situato in via della Regione a SanLa. Intorno alle 3,25, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione di un fortissimo rumore sospetto, riconducibile a un’effrazione in.