Samneat e la "rivoluzione" della Valle Telesina

Tempo di lettura: 3 minutiSamnite annuncia il lancionuova applicazione di food delivery “”, che promette di rivoluzionare completamente il rapporto tra attività e clienti.Samnite, azienda innovativa di matrice, è ad un passo dal lancionuova e rivoluzionaria applicazione di food delivery, portando un servizio innovativo in unterritorio – quello– dove il food delivery non era mai stato attivo prima.L’applicazione di food delivery nasce dal desiderio di incentivare lo sviluppo economico, supportando le varie attività locali e offrendo ai cittadini la possibilità di ordinare sia da casa o ovunque si trovino, utilizzando – appunto – l’app..Il servizio partirà in diecicomunizona: Telese Terme, San Salvatore Telesino, Amorosi, Puglianello, Faicchio, San Lorenzello, Guardia Sanframondi, Solopaca, Castelvenere e Cerreto Sannita, con un’espansioneprevista in futuro.