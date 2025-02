Quotidiano.net - Salvini sul caso Paragon: "Regolamento di conti nei servizi segreti". Poi arriva la retromarcia

Qualche volta nella fretta di spararla grossa si finisce per mettersi in imbarazzo da soli. È successo al ministroche, parlando del, che vede attivisti e giornalisti spiati attraverso uno spyware, dice che "tutto nasce da regolamenti diall’interno dei". Roba da far rizzare i capelli sulla testa alla premier e al sottosegretario Mantovano. Infatti, passano due oreci ripensa: "La Lega – si legge in una nota – si riferisce a ciò che si legge sui giornali. Totale è la fiducia nei vertici dell’intelligence". Non basta all’opposizione che, compatta, con incalza governo e premier: urgono spiegazioni in Parlamento. Il governo dirà la sua, ma al Copasir: a porte chiuse. Martedì l’antipasto: verrà ascoltato il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, e gli sarà certo chiesto di chiarire il ruolo dell’esecutivo.