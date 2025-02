Linkiesta.it - Salvini incontra i Patrioti anti europei sperando di ottenere il badge di trumpista d’Italia

Matteooggi è a Madrid per il raduno di tutte le destre estreme europee come il principale alfiere di Donald Trump di cui condivide tutto, anche la follia di svuotare Gaza dai palestinesi per trasformarla in un protettorato americano e in un grande resort. Condivide tutto e lo dice esplicitamente, compreso l’abbandono dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Cosa che Giorgia Meloni pensa, ma non può dire perché deve continuare a recitare due parti in commedia e non distruggere la sua immagine “costruttiva” in Europa: quel credito che ha conquistato schierandosi dalla parte dell’Ucraina e con le prudenti di manovre economiche. Presto dovrà scegliere da che parte stare.Prima o poi, molto presto, la presidente del Consiglio dovrà dire qualcosa di chiaro, esplicito, sui dazi di Trump e, se dazi non saranno, dovrà comunque esprimersi su come riequilibrare la bilancia commerciale su cui punta l’amministrazione statunitense.