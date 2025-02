Salvini | burocrati Bruxelles hanno fallito meno Ue e più libertà

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 feb. (askanews) – “Siamo qui per ragionare di futuro,, valori cristiani e del cambiamento” rappresentato dai Patrioti europei, Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, dal palco del raduno di Madrid. “Credo fermanente in un’Europa diversa delle nazioni e delle identità, l’Europa non è la gabbia costruita a. Il mondo cambia rapidamente e nella direzione che già dal 2014 avevamo tracciato con il primo nucleo di patrioti. Siamo destinati ad essere protagonisti della rinascita del continente, dobbiamo unire le forze senza pregiudizi, dobbiamo mostrarci compatti,Europa, più”, ha aggiunto. “L’Europa – ha proseguito – è vittima dell’incompetenza di chi l’ha governata sinora” senza riuscire a fronteggiare la “crisi energetica, le guerre e il declino economico.