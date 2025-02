Salvini al vertice dei Patrioti Ue | È ora di cambiare come ha fatto Trump

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ''Serve il cambiamento, noisiamo per questo. Guardiamo Oltreoceano, agli Usa, dove in pochi giorniha dimostrato che la rivoluzione del buon senso è possibile. Non è l'Ue che legittima gli Stati ma gli Stati che legittimano l'Europa, che sennò non esisterebbe. Il burka non è Europa, il gender non è .