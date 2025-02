Salvini al Ppe | scegliete Soros o Musk

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.09 "Meno Europa, più libertà", scandisceparlando alla platea dei Patrioti europei a Madrid. "Dobbiamo unire le forze" per il "cambiamento", per un "nuovo modello di Europa", afferma elogiando Trump. Poi l'appello lanciato al Ppe. "I popolari - esorta il vicepremier e leader della Lega - devono scegliere tra il passato die il futuro di Elon.Noi abbiamo scelto" La replica da fonti del Ppe:"Sosteniamo politiche che mirano a migliorare il benessere dei cittadini Ue, non contro come quelle dio di".