Ilgiorno.it - "Salva-Milano, l’ordine del giorno del Pd può servire"

"Puòanche questo ovviamente, anche se poi la decisione verrà presa a Roma". Il sindaco Giuseppe Sala commenta cosìdeldepositato in Consiglio comunale dal Pd, dai Riformisti e dalla lista “Beppe Sala sindaco“ per l’approvazione della norma. "Vediamo un pò come verrà votato, anche quello serve, certo", ha concluso il primo cittadino a margine della presentazione, a Palazzo Marino, della certificazione di genere del Comune. A Palazzo Lombardia, sede della Regione, è stato Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, ad intervenire sul tema: "Io sono al Governo – ha detto in risposta ad una domanda –, devo attendere pazientemente il lavoro del Parlamento. Vedo che in Consiglio comunale ci sarà la votazione di un ordine del, l’auspicio è che l’intera maggioranza che sostiene il sindaco possa votare favorevolmente perché, come peraltro ha dichiarato Sala in commissione in Senato, queste norme vengono applicate dalla sinistra da circa 13 anni, quindi pensare che qualcuno della maggioranza non si sia accorto di quanto avveniva da 13 anni sarebbe preoccupante".