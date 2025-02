Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc non si ferma più e vince di nuovo a Lake Placid, Lara Malsiner nelle 20

Nuova gara, stessa protagonista. In meno di ventiquattr’orefa il bis a. Dominio assoluto per la slovena negli States, dove porta a casa anche la seconda gara del fine settimana in maniera, se possibile, anche più netta della prima. Per lei 272.1 punti con salti da 126 metri, capaci di valere 134.5 e 137.6 rispettivamente. E adesso la Coppa del Mondo si avvicina sempre di più.Il podio è completato da un’accoppiata tedesca, quella formata da Agnes Reisch e Selina Freitag. Per l’una 261.2, per l’altra 254.7 e, in linea generale, condella terna che già aveva guidato la prima serie. Nella seconda seri, va detto, Freitag riesce anche ad arrivare all’HS di 128 metri, ma non atterra al meglio e paga punti che le costano una possibile seconda posizione.In top 5 Eirin Maria Kvandal e Thea Minyan Bjoerseth, con la prima delle due norvegesi che sale da settima a quarta e la seconda che fa anche di meglio, da nona a quinta.