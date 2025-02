Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc doma il meteo pazzo e vince a Lake Placid, Lara Malsiner a metà classifica

Dopo infinite peripezie, si è chiusa la gara dicon gli sci femminile divalida per la Coppa del Mondo 2024-2025. Una competizione resa complicatissima da condizionipesantissime, che hanno rinviato a fine giornata verdetti che dovevano far parte dell’inizio. Questo perché, intorno alle 10 del mattino, un principio di tormenta e poi condizioni di vento impossibili hanno costretto l’organizzazione a spostare la gara a orari potenzialmente migliori, dopo le 18:15 locali.Alla fine di tutto, riesce a emergere da vincitrice, con la slovena che continua inesorabilmente ad allungare in Coppa del Mondo sfondando quota 100 punti di vantaggio su tutto il resto del contingente. Per lei 295.7 totale, costruito soprattutto con un’irreale prima serie da 159.4 punti eda 130 metri, due oltre l’HS.