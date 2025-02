Oasport.it - Salto con gli sci: Domen Prevc in testa nella qualificazione di Lake Placid. Passa Alex Insam

Leggi su Oasport.it

notte ha avuto conclusione ladella gara maschile dicon gli sci valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 a. Considerato quanto accaduto poco più tardi (la competizione si è svolta prima della gara femminile) si può dire che è festa in famiglia, visto che in questo caso èa emergere da leader con unda 127.5 metri e un punteggio complessivo di 132.Alle spalle dello sloveno una lunga scia di austriaci, che se non monopolizzano tutto quel che va dal secondo all’ottavo posto ci vanno molto vicini. Paradossalmente, in questo novero non c’è Stefan Kraft, 23° a 113.6. Secondo, terzo e quarto sono però Markus Mueller, Jan Hoerl e Maximilian Ortner, rispettivamente a quota 131.5, 131.4 e 128.5. Di questi, solo Mueller si avvicina, per misura, a: 127 metri.