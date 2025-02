Lanazione.it - Sacchi di rifiuti nel cimitero storico. Inquinatori identificati e multati

Arcola, 8 febbraio 2025 –abbandonati aldi Trebiano, scatta la sanzione. Non c’è limite per l’inciviltà, anche nei luoghi dove il rispetto dovrebbe essere massimo. Invece no, gli abbandoni ormai avvengono ovunque, senza ritegno, Qualche giorno fa la task force attivata dal Comune di Arcola ha ‘stanato’ i responsabili dell’abbandono sul perimetro del camposanto e elevato la multa ai colpevoli. Sul posto il vicesindaco Gianluca Tinfena, la polizia locale e gli operatori della Maris, che si muovono sul territorio sia grazie alle segnalazioni dei cittadini, che tramite sopralluoghi nei luoghi individuati come critici. Con le dovute precauzioni aprono ie rintracciano la firma dei trasgressori. I controlli proseguono e presto, probabilmente questione di giorni, come ha confermato il vicesindaco Tinfena, saranno attive le guardie ecologiche volontarie, grazie ad un protocollo d’intesa firmato con il Comune per essere ancora più incisivi su tutto il territorio comunale.