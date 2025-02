Cityrumors.it - Sabato nero per i trasporti ferroviari: ecco svelato il motivo degli ennesimi ritardi

per idisagi a causa di guasti tecnici e problemi sulla rete. Questa volta la causa, un guasto a Bologna. I viaggiatori italiani si ritrovano, ancora una volta, a fare i conti con una mattina di disagi senza fine. Quello che sembrava uncome tanti si è trasformato in un incubo per chi aveva in programma viaggi in treno. Dopo settimane di disservizi e trafficoo congestionato, il 3 febbraio ha visto un nuovo capitolo nel già lungo racconto di, cancellazioni e guasti., cancellazioni e gusti cityrumors.it foto AnsaBologna, il nodoo centrale del Paese, è stato teatro di un guasto che ha messo in ginocchio l’intero traffico, conche hanno superato le due ore.Un trend preoccupante: il caos deiIl trasportoo, che per milioni di italiani rappresenta una scelta comoda e veloce per gli spostamenti quotidiani, è ormai oggetto di continue lamentele.