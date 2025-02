Juventusnews24.com - Sabatini ne salva pochi: «Koopmeiners imbarazza se stesso e i compagni. Kolo Muani è l’unico dei nuovi acquisti a essere da Juve»

di RedazionentusNews24nedopo Como: di seguito tutte le dichiarazioni del giornalista sul match vinto dai bianconeri ieri sera al SinigagliaIl giornalista Sandroha commentato a calciomercato.com il match vinto dallacontro il Como.– «Pagelle dei singoli con poche eccellenze. Sicuramente Di Gregorio eroico una volta per tempo. Invece dei quattro in difesa, quello che ha sofferto meno è Gatti, che ha anche il merito di aver conquistato il rigore decisivo. Partita in chiaroscuro per Veiga e Weah. Notte buia per Savona, messo in croce da Strefezza e rimpiazzato nella ripresa dal debuttante Kelly (ingiudicabile.). A centrocampo il solito Locatelli e il solito: l’olandesesee i, ma non Thiago Motta che continua a dargli fiducia cieca.