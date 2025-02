Ilrestodelcarlino.it - Sab Group, sfida in casa contro la Sabini

Dopo le vittorie esterneSir Its Umbria Academy e Battistelli Real Bottega, nel campionato di serie B maschile, la SabRubicone in volley (seconda a tre punti dalla vetta) torna al Palasport di San Mauro dove oggi, alle 17.30, ospiterà la Pallavolodi Castelferretti. Il coach gialloblù Stefano Mascetti ripercorre l’ultima vittoria ottenuta in terra marchigiana: "È stata una partita difficile come prevedevamo, soprattutto perché loro giocano in una palestra molto piccola, sono abituati e si muovono bene. Come tipo di squadra sembrava totalmente diversa da quella dell’andata. Siamo partiti un po’ contratti, abbiamo risolto certe situazioni nel primo set, poi siamo andati bene. Purtroppo sono venute fuori ancora delle piccole discrepanze dal punto di vista tecnico e tattico che non ci hanno fatto giocare come volevamo, ma questo dipende da noi più che dagli altri".