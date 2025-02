Laprimapagina.it - RVS – Radio Valentina porta Sanremo 2025 in diretta ai suoi ascoltatori

Il Festival dista per prendere il via e, come ogni anno, RVS –sarà presente per raccontare l’evento incon il programma speciale “Live”. Dal 11 al 15 febbraio, ogni mattina dalle 9 alle 10, glipotranno immergersi nelle emozioni del 75° Festival della Canzone Italiana grazie alle voci di Lucy Teti e Giorgia Intrieri. Il programma andrà in onda dagli studi allestiti a, proprio di fronte alla Fontana “Zampillo”, simbolo della città ligure.Gli appassionati potranno seguire “Live” sulle frequenze 96.100 MHz e 100.6 MHz di RVS –, in streaming su www..com e su diverse piattaforme: LaC OnAir in DAB e sul canale 17 del digitale terrestre,Gamma No Stop per le province di Reggio Calabria, Messina e Taormina, oltre aRoccella per le aree della Locride (RC) da Punta Stilo a Capo Spartivento.