Oasport.it - Rugby femminile, Latin Cup 2025: nella seconda giornata Zebre vittoriose e Benetton sconfitto

Leggi su Oasport.it

dellaCupdiarriva il pronto riscatto delleParma, che passano in Spagna per 0-22 in casa delle Iberians Majadahonda, mentre ilTreviso vienedi misura dalle Iberians Elche,per 38-33.LeParma vincono per 0-22 in casa delle Iberians Majadahonda: la squadra allenata da Plinio Sciamanna chiude i conti già nel primo tempo, in virtù dello score di 0-17, frutto delle mete di Ranuccini (Colorno) al 14?, Sacchi (Cus Torino) al 31?, in questo caso con trasformazione di Buso, e Granzotto (UnioneCapitolina) al 37?, completando poi l’operaripresa, con la marcatura di Serio (Colorno) al 59? per il definitivo 0-22.IlTreviso esce battuto al termine di un incontro equilibrato in casa delle Iberians Elche, che vincono 38-33.