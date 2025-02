.com - Rugby, dalla frutta in guscio energia per fare ‘meta’ per la Nazionale italiana

(Adnkronos) – “in. Dentro c’è l’Italia”. Con questo slogan prosegue, anche nel 2025, in occasione del Torneo Sei Nazioni, la partnership fra la Federazionee il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con la collaborazione di Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che vede laditestimonial, attraverso uno spot tv e una serie di iniziative di comunicazione, della filiera dellain, ovvero noci, nocciole, pistacchi, mandorle, carrube e castagne. La campagna di comunicazione 2025 prende il via con un nuovo spot che vede lainprotagonista in campo, affiancando l’Italnelle fasi di gioco come alleato decisivo per conquistare la meta. La campagna è stata presentata oggi a Roma presso la sala stampa dello Stadio Olimpico nel corso di una conferenza stampa pre-partita del match Italia-Galles valido per il Sei Nazioni, alla presenza del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del presidente della Fir-FederazioneAndrea Duodo, del presidente dell’Ismea Livio Proietti, del direttore generale Ismea Sergio Marchi, affiancati dal capitano della SquadraMichele Lamaro e da uno dei protagonisti dello spot, l’azzurro Manuel Giuliani.