Oasport.it - Rugby, come può cambiare il ranking dell’Italia nella sfida contro il Galles

Nell’ultimo aggiornamento del World, rilasciato lunedì 3 febbraio, l’Italia maschile è rimasta stabile al decimo posto a quota 78.41: nel secondo indel Sei Nazioni 2025, invece, gli azzurri ospiteranno ile rimetteranno in palio il piazzamento in top ten.Il, infatti, attualmente si trova 11° a quota 74.01: gli azzurri verrebbero scavalcati daii in caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto. Tutti gli altri risultati, invece, permetterebbero all’Italia di conservare la decima piazza.In caso di sconfitta italiana con meno di 15 punti di scarto ii si porterebbero a meno di un punto dagli azzurri, ma resterebbero alle loro spalle. Con un pari la differenza resterebbe di quasi 3 punti, ma con una vittoria azzurra diventerebbe di quasi 5 punti, o maggiore di 5 se arrivasse il successo con più di 15 punti di scarto.