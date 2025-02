Liberoquotidiano.it - Rose Villain, una clamorosa conferma a 3 giorni da Sanremo: ecco cosa porterà sul palco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra le concorrenti più amate del prossimo Festival dic'è senza ombra di dubbio. Rosa Luini - il vero nome della cantante - oltre che essere una delle principali interpreti della scena rap italiana è anche un'icona di stile. Lo scorso anno aveva sfoggiato all'Ariston diversi brand, tra cui GCDS, balenciaga e Marni. Ma per l'edizione del 2025 la cantante e la sua stilista Celia Arias hanno collaborato con un unico marchio., infatti, vestirà Fendi per tutte e cinque le serate della kermesse, come hato Fanpage. Oltre che per i suoi brani e per i suoi numeri su Spotify e sui social, la cantante ha fatto molto parlare di sé per via di alcune dichiarazioni contenute in un'intervista rilasciata a Repubblica.si è scagliata contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che - secondo lei - non rappresenta un modello per le donne.