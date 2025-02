Thesocialpost.it - Rose Villain e lo sbarco sulla Luna: “Non credo che sia mai successo”

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025,si ritrova al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per una dichiarazione controversa. Sottoposta alla macchina della verità durante un’intervista con Giovanni Brugnoli su TikTok, la cantante ha espresso scetticismo riguardo allodell’uomo.Quando Brugnoli le ha chiesto se crede che l’essere umano abbia davvero messo piede sul suolore,ha risposto con un deciso “No”. Mickel Buratin, responsabile della macchina della verità, ha segnalato un’incertezza nei risultati, spingendo la cantante ad approfondire il suo punto di vista.“Sono incerta di questa cosa, però di recente ho visto un’intervista su TikTok a uno dei tre che dice di non esserci mai andato”, ha spiegato, senza però specificare chi fosse il protagonista di quel filmato.