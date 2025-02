Romadailynews.it - Roma: ubriaco aggredisce la moglie trasportata in ospedale, 45enne arrestato

Leggi su Romadailynews.it

A Tivoli, in provincia di, unaveva aggredito laper futili motivi mentre era. In seguito alle violenze subite la donna e’ statainper poi essere dimessa con 7 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite. Per questo motivo l’uomo e’ stato reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.Si e’ trattato dell’ennesimo episodio di violenza subito dalla donna, ma mai denunciato dove il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato il peggio.I fatti sono accaduti mercoledi’ in seguito alla richiesta di aiuto della vittima al Nue 112. Da quel momento, i carabinieri hanno attivato le procedure previste dal Codice rosso e condotto l’aggressore al tribunale di Tivoli per rito direttissimo.Agenzia Nova