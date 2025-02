Romadailynews.it - Roma: taglia e rimuove braccialetto elettronico antistalking, denunciato 30enne

Hato e rimosso il. Per questo, un uomo di 30 anni e’ statodai carabinieri a.L’operazione e’ avvenuta nell’ambito dei controlli svolti dai militari della stazione diCinecitta’ e della compagnia Casilina, nei quartieri Don Bosco e Appio Claudio della Capitale, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalita’ e degrado nelle aree periferiche, in linea con l’azione voluta dal prefetto Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno identificato 87 persone e controllato 53 veicoli,a piede libero 3 persone ed elevato sanzioni al codice della strada per oltre 1630 euro. In particolare, oltre al, un 44enne brasiliano e’ statoper evasione dagli arresti domiciliari poiche’ e’ stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, senza nessuna autorizzazione, quindi in violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.