Iltempo.it - Roma, strisce blu "monitorate": in arrivo 7.500 sensori. Obiettivo nuove tariffe

Oltre 7.500saranno posizionati da fine anno sulleblu in 23 zone dei Municipi I e II, mentre altri 14 sugli stalli del carico e scarico merci nella Ztl Tridente. Il Comune inizierà a montarli a Giubileo praticamente concluso e la sperimentazione durerà fino al 2027, con il fine - spiegano dall'assessorato alla Mobilità - per il momento solo di avere una fotografia precisa delle aree in cui ci sono piùblu. Capire dove c'è più domanda di parcheggio, ad esempio, e in quali strade i posti restano occupati più a lungo (magari dai residenti). Questo per arrivare un domani a stabilirediverse, più o meno care a seconda della zona, e la stessa cosa avverrà per gli stalli dei furgoni. Prende il via con 7.514il progetto «Smart On-Street Parking System», finanziato con 4,96 milioni del programma nazionale Metro Plus, nelle aree considerate «prioritarie sulla base della redditività del servizio», si legge nella delibera approvata dalla giunta capitolina.